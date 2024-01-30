Стала известна причина ярко-зелёной вспышки в Подмосковье
Департамент ЖКХ Москвы: причиной вспышки в Подольске стало короткое замыкание
Москва, 30 января, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Причиной ярко-зелёной вспышки в Подмосковье стало короткое замыкание на электроподстанции в Щербинке в Новой Москве (ТиНАО). Об этом сообщил департамент ЖКХ Москвы в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях местные жители опубликовали кадры, на которых запечатлена ярко-зелёная вспышка недалеко от Подольска. Изначально некоторые Telegram-каналы и СМИ предположили, что на местной подстанции мог произойти взрыв. Однако позже столичный департамент ЖКХ опроверг подобную версию.
«На опубликованных видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — подчеркнули в ведомстве.
В департаменте добавили, что все трансформаторные подстанции и питающие центры работают в штатном режиме.
Позже в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что все подстанции МЖД, обеспечивающие энергоснабжением линии МЦД и радиальные направления, работают в штатном режиме.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее серия ярких вспышек в небе над северо-западной частью пригорода Челябинска попала на видео. Кадры со странным свечением разошлись в социальных сетях. При этом в пабликах отметили, что это непонятное явление. После этого в группах стали появляться сообщения от жителей некоторых посёлков о том, что они остались без электричества.
Позже пресс-служба ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» сообщила, что причиной вспышек стало короткое замыкание на энергообъектах. Уточнялось, что без подключения остались несколько линий, которые обеспечивали электричеством три посёлка — Моховички, Красное поле, Прудный.