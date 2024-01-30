Бухарест, 30 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о якобы секретной боевой миссии F-16 на Украине, пишет Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, сообщение об этом опубликовали украинские СМИ.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу (27 января) в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — прокомментировало данную ситуацию Минобороны Румынии в соцсети Х.

Ранее аккаунт Ukraine Front Lines опубликовал новость о том, что Генштаб ВС РФ якобы передал Совбезу РФ информацию о воздушном ударе румынскими F-16C по Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2023 года в Румынию были переброшены американские истребители F-16, которых ещё нет на вооружении украинской армии. Они предназначены для тренировок украинских пилотов. В МИД России заявляли, что Москва будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как прямое участие этих стран в боевых действиях.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что Россия расценит вылеты истребителей F-16 ВСУ с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на стороне Украины. Он подчеркнул, что это заставит Москву пойти на ответные шаги.