Москва, 30 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красиков поддержал кандидата в президенты РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом Красников сказал в ходе рабочей встречи с Путиным 30 января.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев Президент РФ Владимир Путин

«Я хотел в первую очередь сказать, что ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы это ожидали давно. Хотел бы отметить, что Российская академия (наук) поддерживает это и просит считать, что мы тоже в рядах вашей команды», — сказал президент РАН.

«Спасибо большое», — ответил Путин.

Как передавало ИА Регнум, встреча с главой РАН состоялась 30 января в Кремле. Красников проинформировал Путина о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации.

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Центризбирком 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Сопредседатель его предвыборного штаба Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец.

В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей. Люди сами приходили в штаб, чтобы оставить подпись и выразить свою поддержку кандидату. Также в качестве кандидатов в президенты России ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (выдвинут КПРФ) и Владислава Даванкова (выдвинут партией «Новые люди»).

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин 30 января после подачи подписей в ЦИК заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. По его словам, в настоящее время надо объединиться вокруг национального лидера Владимира Путина, а не дробить силы народа.