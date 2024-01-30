Москва, 30 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия 30 января опубликовала сведения кандидата на должность президента России Владимира Путина об имуществе и доходах.

РИА Новости/ Алексей Даничев Президент РФ Владимир Путин

Общая сумма доходов Путина за шесть лет составила чуть менее 67,6 млн рублей (около 11,3 млн рублей в год).

В сведениях, поданных кандидатом в ЦИК, указаны квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров в Петербурге. Кроме того, Владимир Путин владеет тремя легковыми автомобилями: ГАЗ М21 (1960 года выпуска), ГАЗ М21 (1965) и «Нива» (2009), а также автомобильным прицепом «Скиф» (1987 года выпуска).

Также у Владимира Путина есть десять счетов в банках, на них находятся в общей сложности чуть более 54,4 млн рублей, и 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург» (номинальная стоимость одной акции составляет 11,81 рубля).

Кроме того, в бессрочном пользовании у кандидата — квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метров и машино-место площадью 18 квадратных метров в Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Сопредседатель его предвыборного штаба Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец. В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс.

Такая огромная массовая поддержка Владимира Путина является мощным кредитом доверия для реализации его политического курса и гарантией легитимности предстоящих выборов президента России, заявила ранее в беседе с ИА Регнум генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.