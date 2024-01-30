Париж, 30 января, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Федерацию фигурного катания Канады (Skate Canada) разочаровало решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире фигуристов после дисквалификации Камилы Валиевой, сообщила 30 января пресс-служба Skate Canada на своём сайте.

Александр Вильф/РИА Новости

«Skate Canada крайне разочарована позицией Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу долгожданного вручения медалей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Skate Canada рассмотрит все варианты обжалования этого решения.

В своём обращении канадская федерация апеллирует к пункту правил ISU, который гласит, что завершивший соревнования участник, первоначально занявший место ниже, чем дисквалифицированный участник, поднимется выше.

Как передавало ИА Регнум, ISU присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Российская команда была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка. Впереди команды США (65) и Японии (63). Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать российских спортсменов до конца. Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 29 января указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

Кроме того, от WADA и МОК звучат угрозы в адрес спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Их пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже.

В то же время Нарышкин отметил назревающую усталость мирового сообщества от откровенно проамериканских спортивных организаций. Как указал директор СВР, спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. Да и слишком большое число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.

Бойкота Игр точно не будет, заверил 21 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что на соревнованиях в России ждут свыше двух тысяч участников из более чем 100 стран, болельщиков и глав государств.