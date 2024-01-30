Москва, 30 января, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В Москве 30 января на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось торжественное открытие съезда «Движения первых». Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе движения.

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что в торжественном параде в честь открытия съезда участвовали активисты из всех 89 регионов России.

«Съезд «Движения первых» собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в движении и сформируем федеральный Совет первых. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет», — сказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

По его словам, увеличение возрастного порога поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт «Движение первых», а также обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность «бесшовного» перехода школьников и студентов среднего-профессионального образования (СПО) в университетскую жизнь.

Вместе с тем перед участниками съезда с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Мне очень приятно, что совсем недавно под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина здесь, на выставке «Россия», дан старт Году семьи — и у истоков этого старта стояло «Движение первых» в лице сообщества «Родные — любимые», которое тоже растет. Уже 200 тысяч российских семей вошли в это движение — и нам очень важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья — это основная ценность не только нашей страны, но и нашего с вами движения», — сказала Голикова.

В заключении вице-премьер пожелала участникам движения успеха.

Во время открытия съезда соведущим певца Стаса Море и участницы движения Алины Бусловой стал искусственный интеллект (ИИ). Отмечается, что на протяжении всего мероприятия ИИ пытался узнать, в чём заключается миссия движения и какие у него ориентиры.

Ведущие церемонии подчеркнули, что для «Движения первых» ориентиром является традиционные семейные ценности, а также важность чувствовать себя частью единого сообщества, разделяющего общие цели.

Кроме того, во время церемонии открытия участникам съезда продемонстрировали несколько видеороликов, в которых был показан масштаб проделанной движением работы за минувший год.

«Движение объединило более 4 миллионов человек: 49 детских и молодёжных общественных организаций, созданы 89 региональных и 43 тысячи первичных отделений», — подчеркнули представители «Движения первых».

Участников съезда, в свою очередь, поприветствовали и российские космонавты с Международной космической станции (МКС) Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

С 18 по 20 декабря 2022 года состоялся I съезд движения, на котором оно получило своё название по результатам голосования. На собрании также были утверждены 12 направлений работы и 11 общих ценностей движения, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Основными миссиями участников стали: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении» и «Быть первыми».

Вместе с тем 5 декабря 2023 года Путин провёл в Пятигорске заседание наблюдательного совета «Движения первых».