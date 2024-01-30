Санкт-Петербург, 30 января, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Армении — очень печальный случай, заявили 30 января в петербургской региональной общественной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда.

Кадр из видео

Представители организации напомнили, что Армянская ССР в годы Великой Отечественной войны приняла из блокадного Ленинграда эвакуированные детские дома.

«Это очень печальный, позорный случай… Очень печально, что это произошло, потому что дети, которые были туда эвакуированы, они были спасены и вернулись обратно в наш любимый город. Поэтому это очень печально», — заявила глава общественной организации Нина Фадеева «РИА Новости».

В организации не считают, что действия одного человека свидетельствуют об отношении всего армянского общества, это частный случай, добавила Фадеева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор. Цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении сейчас живут шесть блокадников.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего. По информации местных жителей, злоумышленник и ранее был замечен в разжигании русофобии, отметили в СК.

Руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) Вадим Фефилов направил обращение в Генпрокуратуру Армении, попросил власти страны провести проверку и привлечь виновного к уголовной ответственности. В посольстве России в Армении также заявили, что лица, осквернившие памятник, должны понести наказание.