Москва, 30 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Сборщик подписей из штаба Бориса Надеждина, планирующего выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, в соцсетях пожаловался на то, что его «кинули» и не заплатили за работу.

YURI KOCHETKOV / EPA/TASS

Как рассказал Владимир Кузнецов, он решил попробовать себя в роли сборщика подписей и заодно подзаработать. Так и попал в штаб Надеждина. При этом, по признанию Владимира, в этой работе его привлекло и то, что он может напрямую пообщаться с людьми, узнать мнение простых россиян о Надеждине.

«Пришел в штаб Надеждина, заключил договор, забрал листы и отправился в путь. Собирал подписи с 13 по 21 января, сдал 9 листов, надеялся на своевременную выплату, так как сбор подписей — это только кажется, что просто. На самом деле процесс довольно трудоёмкий», — написал молодой человек на странице ВК.

Однако в итоге Владимир получил не денежное вознаграждение, а обещания, что деньги вот-вот будут. Сборщик связал отсутствие зарплаты со связью штаба Надеждина с иноагентом Максимом Кацем.

«Я остановил свою работу и хотел решить вопрос мирным путём. Сейчас, спустя несколько дней разговоров и ожиданий я уверен, что кинут всех, а не только меня, и никто ничего не получит (кроме Каца, который уже всё что нужно, видимо, получил)», — добавил Владимир.

Максим Кац внесён Минюстом России в список иностранных агентов, а также заочно арестован за распространение фейков о действиях российских военных.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.

Для регистрации на выборах президента РФ самовыдвиженцы должны сдать в ЦИК до 31 января не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. Представителям парламентских партий сбор подписей проводить не требуется, а представителям непарламентских партий для регистрации своего кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей — не более 2,5 тысячи в каждом субъекте РФ.

Центризбирком 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Сопредседатель его предвыборного штаба Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец.

В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей. Люди сами приходили в штаб, чтобы оставить подпись и выразить свою поддержку кандидату. Также в качестве кандидатов в президенты России ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (выдвинут КПРФ) и Владислава Даванкова (выдвинут партией «Новые люди»).

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин 30 января после подачи подписей в ЦИК заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. По его словам, в настоящее время надо объединиться вокруг национального лидера Владимира Путина, а не дробить силы народа.