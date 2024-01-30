Москва, 30 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Писатель Иван Оганов скончался в своей квартире в Москве, ему было 80 лет. Об этом сообщил 30 января источник ИА Регнум, знакомый с ситуацией.

Кадр из видео Писатель Иван Оганов

Незадолго до смерти литератор рассказал своему знакомому, что плохо себя чувствует. С 10 января Оганов не выходил на связь. Его приятель, не сумев дозвониться до писателя, обратился в полицию.

Специалисты вскрыли дверь в квартире на Фрунзенской набережной и обнаружили Оганова мёртвым. По предварительным данным, его смерть не была насильственной. Точные причины установит экспертиза.

Иван Оганов родился в 1943 году в Тбилиси, окончил Московский институт иностранных языков. Он написал поэму «Осень в Риме», романы «Песни об умерших детях», «Венок грехопадений», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью» и другие.