Москва, 30 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Пожар в здании в центре Москвы, где находится горком КПРФ, потушен. Об этом 30 января сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что возгорание потушено на площади 10 кв. м. С крыши пришлось снимать людей, которые, спасаясь от дыма, выбрались на воздух и ждали помощи. Их эвакуировали.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, на улице Дурова в центре Москвы загорелось здание, где расположены горком КПРФ и пожарная часть. Возгорание произошло на втором этаже находящегося на реконструкции административного здания.

В столичном департаменте транспорта отмечали, что на месте работают оперативные службы, временно нет движения от пл. Борьбы до МЦД Каланчёвская в обоих направлениях.

Позднее стало известно, что возгорание было локализовано на площади 10 кв. м. В здании горели стройматериалы. С кровли с помощью лестницы были спасены два человека.