Москва, 30 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, сбивший в Москве сценариста Александра Гельмана, за год свыше 30 раз нарушил правила дорожного движения. Сообщение об этом опубликовано 30 января в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Александр Вильф/РИА Новости

29 января водитель BMW наехал на 90-летнего Гельмана в Богословском переулке в районе дома 19 по Тверскому бульвару. Сценарист шёл по пешеходному переходу.

«По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД», — отметили в дептрансе.

Водитель, в частности, превышал допустимую скорость и пересекал сплошную линию разметки. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Гельман рассказал, что чувствует себя после ДТП «более-менее нормально». Он получил переломы обеих ног, в больнице ему наложили гипс и отпустили домой. Пострадавший отметил, что водитель остался на месте аварии и вызвал скорую.