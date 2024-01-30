Москва, 30 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Российскому драматургу и сценаристу Александру Гельману, попавшему под машину в Москве, наложили гипс на обе ноги. Об этом он рассказал 30 января телеканалу «360».

РИА Новости/ Владимир Песня Драматург Александр Гельман

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», — сообщил Гельман.

Девяностолетний драматург отметил, что сбивший его водитель вызвал медиков и полицейских, а также оказал ему необходимую помощь. Тем не менее, считает Гельман, мужчину следует лишить прав.

Сценарист проходит лечение дома, восстанавливаться ему придётся несколько месяцев.

Чёрный автомобиль марки BMW сбил Гельмана вечером 29 января, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у Театра имени Пушкина. Машина вылетела на Тверской бульвар из-за поворота.

Как сообщало ИА Регнум, сначала Гельмана доставили в травмпункт, а затем увезли в медицинское учреждение.