Брюссель, 30 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. У Еврокомиссии нет механизма передачи Украине доходов от замороженных российских активов, сообщил 30 января на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, Еврокомиссия приветствует достигнутое странами ЕС соглашения о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счёт для последующего перевода этих средств в бюджет ЕС.

«Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что любые действия, направленные на конфискацию российских активов, будут рассмотрены как неприкрытое воровство. Любые же попытки конфисковать суверенную недвижимость повлекут за собой ответные и эффективные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 октября 2022 года заявил, что Запад украл у России многие активы, в том числе и её золотовалютные резервы.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что незаконная передача Киеву российских активов приведёт к экономическому краху Соединённых Штатов. По его мнению, когда США незаконно конфискуют российские активы на 300 млрд долларов и передадут их «коррумпированному правительству Украины», то Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие страны начнут распродавать по сниженным ценам американские казначейские облигации, подрывая глобальную финансовую систему США и их экономику.