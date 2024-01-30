Москва, 30 января, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Пожар в здании в центре Москвы, в котором расположены горком КПРФ и пожарная часть, локализован. Об этом 30 января сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, возгорание произошло на площади 10 кв м, горели стройматериалы. С кровли с помощью лестницы были спасены два человека.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, на улице Дурова в центре Москвы загорелось здание, где расположены горком КПРФ и пожарная часть. Возгорание произошло на втором этаже находящегося на реконструкции административного здания.

В столичном департаменте транспорта отмечали, что на месте работают оперативные службы, временно нет движения от пл. Борьбы до МЦД Каланчёвская в обоих направлениях.