Пожар в здании горкома КПРФ в центре Москвы локализовали
Москва, 30 января, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Пожар в здании в центре Москвы, в котором расположены горком КПРФ и пожарная часть, локализован. Об этом 30 января сообщил источник ИА Регнум.
Иван Шилов ИА Регнум
По его информации, возгорание произошло на площади 10 кв м, горели стройматериалы. С кровли с помощью лестницы были спасены два человека.
Как ранее сообщало ИА Регнум, на улице Дурова в центре Москвы загорелось здание, где расположены горком КПРФ и пожарная часть. Возгорание произошло на втором этаже находящегося на реконструкции административного здания.
В столичном департаменте транспорта отмечали, что на месте работают оперативные службы, временно нет движения от пл. Борьбы до МЦД Каланчёвская в обоих направлениях.