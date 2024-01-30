Мариуполь, ДНР, 30 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Восстановление Мариуполя идёт полным ходом, и жители города рады переменам. Об этом рассказал немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF.

Александр Сухов/РИА Новости

«Мы видим, что идёт восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Всё идёт очень быстро. Люди, которые здесь живут, настроены пророссийски», — отметил он.

Корпер отметил, что его поразил тот факт, что жизнь в Мариуполе течёт своим чередом, всё работает в нормальном режиме.

«Этот город полностью функционирует», — подвёл итог репортер.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города. Мариуполь превратился в огромную строительную и реставрационную площадку.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 7 января заявил, что в восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, и лучше всего он виден на примере Мариуполя. Так же будут восстановлены Донецк, Горловка, Макеевка и другие города, отметил глава ДНР. В сфере сельского хозяйства, ремонта дорог, строительства жилья и социальной инфраструктуры достигнуты результаты, которые значительно превосходят уровень развития в период пребывания Донбасса вне состава России, добавил Пушилин.

ВСУ при этом продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов ДНР, отмечал также глава республики. Войска противника направляют весь свой ресурс не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, после которого должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и запуск предприятий.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 20 января заявлял, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях за всё время работ восстановлено и построено около 18 тыс. объектов.