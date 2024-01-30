Ереван, 30 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении, опубликованном 30 января.

Посольство России в Армении

«Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

В посольстве выразили возмущение циничной провокацией у памятника и заявили, что подобные действия трудно расценивать иначе как открытое надругательство над памятью жертв блокады и героев, отстоявших город.

Дипломаты напомнили, что в рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян, из которых 4 тысячи были добровольцами, а десять из них удостоены звания Героя Советского Союза.

«Мы рады, что нашу оценку разделяют и в армянском обществе, о чём говорит массовое негодование в социальных сетях в отношении этого безобразного поступка», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор.

К монументу цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении на данный момент живут шесть блокадников.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отметили, что в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. По информации местных жителей, гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

Руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) Вадим Фефилов в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда направил обращение в Генпрокуратуру Армении. Он попросил армянские власти провести проверку и привлечь виновного к уголовной ответственности.