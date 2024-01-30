Москва, 30 января, 2024, 15:41 — ИА Регнум. На улице Дурова в центре Москвы загорелось здание, где расположены горком КПРФ и пожарная часть.

Кадр из видео

Возгорание произошло на втором этаже находящегося на реконструкции административного здания. На крыше здания есть люди, они просят о помощи.

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«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Временно нет движения от пл. Борьбы до МЦД Каланчёвская в оба направления. Просим заранее выбирать альтернативные маршруты», — сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, днём 28 января в здании Театра сатиры в центре Москвы вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 50 человек, пострадавших не было. Пламя распространилось на 350 квадратных метров, и прибывшие на место дополнительные силы спасателей и расчёты пожарных вскрыли крышу здания театра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. В работах по тушению пожара задействовали 76 человек и 21 единицу техники. Возгорание было ликвидировано.

13 января пожар вспыхнул в строящемся здании банка на Кутузовском проспекте в Москве. Возгорание началось на строительной площадке на третьем этаже. На нижних этажах здания находится склад лакокрасочной продукции. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек, о пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 20 пожарных расчётов.