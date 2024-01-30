Москва, 30 января, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Отсутствие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента России не повлияет на качество международного наблюдения за выборами, а сама эта организация давно себя дискредитировала, заявили 30 января в МИД РФ.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Представитель БДИПЧ 29 января сообщил, что организация не примет участия в международном наблюдении за выборами президента России, поскольку приглашение в адрес бюро не поступило, напомнили в МИД.

«Предстоящее в России волеизъявление граждан будет максимально транспарентным. По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедет порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 г. Они прибудут из почти ста иностранных государств и различных международных организаций. Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, получая приглашение, БДИПЧ самоустранялось от мониторинга, выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Россия не обязана выполнять, напомнили в МИД. Именно так повели себя представители БДИПЧ в 2021 году, отказавшись от наблюдения на выборах депутатов Госдумы, а также ранее, в ходе парламентских и президентских выборов 2007–2008 годов, отметили в министерстве.

«Бюро привыкло общаться с государствами — участниками ОБСЕ языком ультиматумов. Это подаётся западным альянсом как реализация некоего «золотого стандарта» БДИПЧ, а на деле является методологией диктата, выдачи предписаний и шантажа. С Россией такое не пройдёт. БДИПЧ не обладает ни преимущественным правом на проведение наблюдения, ни полномочиями «сертифицировать» выборы и выносить им «вердикты», — сказано в заявлении МИД.

Проанализировав большой массив данных о деятельности бюро, в МИД установили, что фактически БДИПЧ выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма: очевидные недостатки и нарушения в электоральных системах стран Запада замалчиваются, а критика нацелена исключительно на неугодные политические силы, отметили в министерстве. Подобной организации, дискредитировавшей себя, нечего делать на выборах президента России, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Центризбиркоме заявили, что в Россию в качестве наблюдателей на выборы президента в марте 2024 года приедет до тысячи наблюдателей из 95 стран, в том числе наблюдатели от не менее чем 13–14 международных организаций и представители аппаратов омбудсменов по меньшей мере из 20 стран.

Совет Федерации направил большое количество приглашений иностранным наблюдателям, также Совфед пригласит в качестве наблюдателей на выборах президента России представителей парламентов из дружественных стран, отмечала ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.