Бангкок, 30 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Дата депортации участников рок-группы «Би-2» с российским гражданством ещё не согласована, сообщили 30 января ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде после посещения его сотрудниками центра временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, где находятся участники группы.

Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

В российском консульстве информировали, что совещание иммиграционной полиции, на котором будет обсуждаться дата депортации участников группы, состоится 31 января. Там уточнили, что троих участников «Би-2» с российским гражданством депортируют только в Россию. У двоих из пятерых российских граждан есть, помимо российского, израильские паспорта.

Как передавало ИА Регнум, ранее участников российской рок-группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Некоторое время музыканты находились в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал им меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Участников группы передали иммиграционной полиции, которая поместила их в центр временного содержания в Бангкоке.

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что пятеро из семи арестованных — граждане России, ещё два участника въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Израильское издание Ynet сообщало, что четверых музыкантов депортируют в Израиль, одного — в Австралию, ещё одного — в США.

Тем временем в Telegram-канале группы 30 января появилась информация, что власти Таиланда отменили решение о высылке участников рок-группы «Би-2» в Израиль.