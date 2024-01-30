СМИ: из-за попадания ракеты ВСУ Ил-76 полностью потерял управление и рухнул
«РИА Новости»: попадание элементов ракеты ВСУ привело к крушению самолёта Ил-76
Москва, 30 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Крушение военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области произошло в результате попадания поражающих элементов украинской ракеты. Об этом 30 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолёта, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76», — приводит агентство его слова.
Как ранее передавало ИА Регнум, источник сообщил, что данные бортовых самописцев Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ данных чёрных ящиков продолжается, работа близится к завершению.
24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Никто не выжил.
В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.