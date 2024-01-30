Москва, 30 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Крушение военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области произошло в результате попадания поражающих элементов украинской ракеты. Об этом 30 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

СК РФ/РИА Новости

«Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолёта, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76», — приводит агентство его слова.

Как ранее передавало ИА Регнум, источник сообщил, что данные бортовых самописцев Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ данных чёрных ящиков продолжается, работа близится к завершению.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Никто не выжил.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.