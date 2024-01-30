Москва, 30 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Россия решительно предостерегает Соединённые Штаты от возвращения американского ядерного оружия в Великобританию, заявил 30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жёстким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что сценарий с размещением американского ядерного оружия на территории Британии вероятен, это станет движением к эскалации.

Как передавало ИА Регнум, 26 января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании, объясняя этот шаг возрастанием угрозы со стороны России.

Издание обнаружило упоминания о возможных планах разместить ядерное оружие в Великобритании в документах, размещённых на сайте госзакупок. В них упоминается о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.