Чебоксары, 30 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Педагога начальных классов школы №10 в Чебоксарах уволили после того, как она подожгла учебное заведение по наущению телефонных мошенников. Об этом сообщили в управлении образования администрации города.

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«Сегодня, 30 января, с учителем начальных классов школы №10 г. Чебоксары Смирновой Г., пытавшейся совершить поджог, в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, администрацией школы трудовой договор расторгнут. Вчера учитель была отстранена от работы», — говорится в сообщении.

По факту поджога СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной версии, 46-летняя учительница совершила его по указаниям звонивших ей людей после того, как записала видеообращение в поддержку ВСУ.

Кроме того, следователь СКР принял к производству ранее возбужденное органами МВД в отношении педагога уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж») по факту открытого хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах. Уголовные дела соединены в одно производство, пояснили в региональном управлении СК.

Как передавало ИА Регнум, Генпрокуратура РФ сообщила о возобновлении звонков и сообщений в мессенджерах с Украины несовершеннолетним жителям России с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. В надзорном ведомстве порекомендовали родителям обсудить с детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием и опасность общения с незнакомыми людьми через интернет и по телефону. В Генпрокуратуре уточнили, что оперативно принимают меры для предупреждения и пресечения негативного воздействия на несовершеннолетних россиян.