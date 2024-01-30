Москва, 30 января, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Гособоронзаказ в рамках производства ракет для противовоздушной обороны (ПВО) необходимо увеличить, несмотря на двукратный рост производства. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу во время посещения предприятия концерна «Алмаз-Антей» в Екатеринбурге 30 января.

Минобороны России

«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объёмы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО — там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — сказал министр.

Вместе с тем Шойгу призвал решить ряд ключевых вопросов, включая наладку производства двигателей и пусковых установок.

Как передавало ИА Регнум, 26 января Шойгу на едином дне приёмки военной продукции поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия.

Глава ведомства отметил, что наращивать производственные мощности необходимо, несмотря на достигнутые в минувшем году результаты. Он призвал руководство оборонных предприятий развивать кадровый потенциал ВПК. Это необходимо для сбалансированного оснащения российской армии, учитывая, что численность Вооружённых сил в 2024 году в 1,32 млн человек.

Шойгу также заявил, что российским предприятиям за время СВО в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных армией средств вооружения и боеприпасов. Большую роль сыграла модернизация производственных мощностей и повышение производительности труда.

Вместе с тем в России завершаются испытания антидроновых ракет. Это оружие в ближайшее время поступит на вооружение зенитных расчётов в зону СВО. С их помощью военные смогут сбивать небольшие беспилотники, квадрокоптеры, FPV-дроны.

Как сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко, поставки приоритетных образцов оружия в ВС РФ в прошлом году выросли в пять раз. Объём финансирования гособоронзаказа вдвое вырос за последние два года.