Москва, 30 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Чем дольше Запад настаивает на так называемой формуле мира лидера киевского режима Владимира Зеленского, тем сильнее усугубляется кризис вокруг Украины. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 30 января журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Россия, подчеркнул он, не скрывает свою позицию, напротив, при любой возможности старается довести до коллег и партнёров фундаментальный подход. Дипломат напомнил, что это не Москва отказалась от диалога, а Киев сам себе его запретил.

«Во-вторых, чем дольше западные спонсоры киевского режима пестуют иллюзию у властей в Киеве, что формула Зеленского — это возможная отправная точка, тем хуже для них — и для Киева, и для Запада», — подчеркнул Рябков.

По его словам, на такой основе невозможны никакие договорённости. Россия будет достигать целей военной спецоперации, ситуация на земле меняется. А те, кто пытается убедить Россию в чём-то своём и за что-то её агитирует, не хотят это признавать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал так называемую формулу Зеленского препятствием для разумных и альтернативных предложений по урегулированию украинского конфликта со стороны Китая, Бразилии и стран Африки. Встречи по продвижению требований Киева лишь мешают процессу урегулирования конфликта, подчеркнул он.

Президент Владимир Путин 16 января на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ заявил, что так называемая формула мира — это запретительные требования для переговорного процесса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва не откажется от своих требований к Киеву и будет добиваться целей, поставленных в рамках специальной военной операции.