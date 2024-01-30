Казань, 30 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В Татарстане в результате столкновения вахтового автобуса и грузовика пострадали десять человек, сообщили 30 января в пресс-службе регионального минздрава.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан

«В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на трассе Казань — Ульяновск пострадало десять человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что троим пациентам помощь была оказана на месте, семь человек в состоянии средней тяжести были эвакуированы в Городскую клиническую больницу №7 Казани.

Ещё четыре человека были осмотрены специалистами и отпущены на амбулаторное лечение.

По данным ГИБДД, 30 января на 24-м км автодороги Казань — Ульяновск водитель автобуса ПАЗ, в салоне которого находилось десять пассажиров, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, 19 января на трассе М-7 «Волга» недалеко от населённых пунктов Шали и Нептун в Пестречинском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием 50 автомобилей.

В результате массового ДТП никто не погиб, к ликвидации последствий привлекались 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и пять единиц техники.

На трассе М-7 «Волга» под Казанью 16 января произошла массовая авария с участием не менее чем 15 автомобилей.