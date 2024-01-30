Москва, 30 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, сообщила 30 января пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Руководитель РАН информировал главу государства о приоритетных задачах академии и подготовке к празднованию 300-летия организации. Также во время встречи обсуждался вопрос возвращения Российской академии наук функций по экспертизе школьных учебников.

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Кроме того, Красников доложил президенту также о международной деятельности РАН, отметив, что таких контактов много. Он рассказал про общее собрание академии, на котором награждали золотыми медалями выдающихся учёных, в числе которых был и британский учёный.

«К нам приехал заместитель генерального директора ЮНЕСКО, вручали международную премию имени Менделеева, приехал из Института Макса Планка профессор Клаус (Александр Мюллен). Было большое международное событие», — добавил Красников.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин включил главу Российской академии наук в состав Совета безопасности РФ.

Красников был утверждён на должность президента РАН в сентябре 2022 года. До этого с 2019 года он занимал должность академика — секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Научную деятельность Красников ведёт в области физики полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и проблем обеспечения качества их промышленного производства. Основные направления исследований — микро — и наноэлектроника.