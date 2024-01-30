Москва, 30 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. «Газпром нефть» признана лучшим работодателем среди нефтяных компаний по версии молодежного рейтинга FutureToday. Этого звания компания удостаивается второй год подряд.

Пресс-служба «Газпром нефти» Компания лидирует в отрасли второй год

В опросе FutureToday приняли участие 21,6 тысячи студентов и выпускников 68 вузов из 31 города. «Газпром нефть» стала лидером среди работодателей отрасли в голосовании студентов профильных технических специальностей. Участники опроса отметили хороший уровень заработной платы, полезный опыт для развития карьеры, баланс работы и личной жизни, интересные и амбициозные проекты, дружелюбную атмосферу в команде.

Как заявил директор по организационному развитию и работе с персоналом «Газпром нефти» Роман Квитко, молодые сотрудники компании работают с опытными коллегами в команде и вместе развивают амбициозные научные и технологические проекты. «Компания также уделяет большое внимание корпоративной культуре, внедрению новых технологичных подходов в работе. Рады, что наши усилия находят отклик у соискателей», — отметил Квитко.