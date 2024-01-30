Вашингтон, 30 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Украина рассчитывает, что сможет избежать «судного дня» для экономики, который может наступить в случае прекращения финансовой помощи Запада, пишет американская газета Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Как отмечается в материале, украинское руководство делает ставку на то, что главы европейских правительств должны проголосовать за предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро 1 февраля, иначе Украина не сможет долго противостоять России.

«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от неё зависит своевременность и целостность невоенных расходов», — приводит издание заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

По его словам, в настоящее время Киев использует деньги, которые возможно собрать внутри страны, чтобы поддерживать собственную военную промышленность, платить военным и сотрудникам служб безопасности, а также помогать пенсионерам. Западные кредиты и гранты покрывают расходы на закупку и содержание иностранного оружия, а также на основные социальные выплаты, уточнил он.

Глава украинского нацбанка Андрей Пышный, в свою очередь, заявил газете, что Украина сможет какое-то время поддерживать себя за счёт собственных внутренних ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года страны Евросоюза не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере 50 млрд евро на следующие четыре года. Венгрия заблокировала соответствующую поправку в бюджет организации на саммите сообщества.

16 января евродепутат Харальд Вилимски, который возглавляет делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, заявил, что Украина превратилась в бездонную бочку для финансовой помощи со стороны Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.