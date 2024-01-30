Москва, 30 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Появившаяся в СМИ информация о взрыве и пожаре на одной из электроподстанций в «новой Москве» (ТиНАО) не соответствуюет действительности, а запечатлённая на видео вспышка вызвана коротким замыканием, которое никак не повлияло на электроснабжение. Об этом говорится в заявлении департамента ЖКХ Москвы.

Кадр из видео

С утра 30 января в Сети разошлись кадры, на которых запечатлена якркая кислотно-зелёная вспышка, которую могли наблюдать жители в том числе Подольска. Некоторые Telegram-каналы и СМИ предположили, что на местной подстанции произошёл взрыв. Кроме того, сообщалось о перебоях с электроснабжением, в том числе в районе станций МЖД.

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Позднее в распоряжении ИА Регнум появилось ещё одно видео, на котором виден огненный всполох в районе одной из электроподстанций.

«В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем, что все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания)не соответствует действительности. На опубликованных видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — указали в департаменте ЖКХ.

В свою очередь в пресс-службе МЖД указали, что все подстанции Московской железной дороги, обеспечивающие энергоснабжением линии МЦД и радиальные направления, работают в штатном режиме.