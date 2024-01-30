Москва, 30 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Повышенное содержание рафинированных круп в рационе человека может способствовать воспалительным процессам в суставах и стать причиной обострения артрита. Об этом рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

Алексей Сухоруков / РИА Новости

«Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния», — передаёт слова Толмасовой издание «Газета.Ru».

Толмасова объяснила, что цельное зерно состоит из трёх компонентов: отрубный слой, который содержит много клетчатки и минеральных веществ, зародышевый слой, богатый питательными веществами, а также эндоспермий, в котором находятся углеводы и белок. В то время как у рафинированного зерна нет отрубного и зародышевого слоёв, которые содержат наибольшее количество полезных веществ.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что учёные на данный момент не установили связь между употреблением рафинированных круп и развитием воспалительных заболеваний.

Рафинированные крупы преимущественно содержатся в белом хлебе, белом рисе, в сдобных изделиях и пирожных.

Помимо артрита, с потреблением рафинированной крупы возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, добавила врач.

«Цельное зерно богато витаминами группы В и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений. В таком зерне много клетчатки, которая связывает жирные кислоты «плохого» холестерина, своевременно выводя их из организма. В ходе исследований подтвердилось, что употребление в пищу цельнозерновых круп может снизить риск возникновения диабета, высокого давления и сердечных заболеваний», — сказала Толмасова.

В заключении специалист посоветовала россиянам во время покупок удостовериться в том, что продукт содержит именно цельное зерно. По её словам, цельнозерновые указываются первым ингредиентом в составе товара.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач-диетолог Татьяна Селезнёва призвала россиян отказаться от некоторых продуктов, которые считаются «мусорными», включая сосиски и белый хлеб, и вредят здоровью.

Она также отметила, что для здоровья небезопасно пиво, в том числе и безалкогольное, дрожжевые изделия, готовые мясные деликатесы, фастфуд и рафинированное растительное масло.

Татьяна Селезнёва призвала исключить эти категории продуктов из рациона или минимизировать их количество. Вместо них она предложила включить в рацион нут, греческий йогурт, рыбу, яблоки и бруснику, капусту и финики, сливочное масло, брюссельскую капусту и гречку.

В свою очередь кардиолог Вадим Закиев заявлял, что снижению уровня холестерина в крови способствуют жирная рыба, овощи, оливковое масло. Эксперт отмечал, что при повышенном уровне холестерина пациентам советуют средиземноморскую диету и диету DASH, которые предполагают отказ от животных жиров в пользу жирной рыбы, орехов, фруктов, овощей, оливкового масла.

Вместе с тем диетолог Дарья Русакова отмечала пользу животного белка. По её словам, такой ингредиент сложно заменить какими-то другими источниками необходимых веществ, так что полностью отказываться от отварного мяса не стоит. При этом Русакова рекомендовала не забывать о рыбе, молочных продуктах, орехах, овощах и фруктах.