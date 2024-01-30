Варшава, 30 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Украинские политики массово расхищают западную помощь, ожидая поражения Киева. Об этом 30 января заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет», — сказал Скшипчак.

Он добавил, что украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов, из-за такой коррупции им просто невозможно доверять. По словам польского военного, на Западе опустошают склады и отдают последнее, а в Киеве разворовывают всё, что только могут.

Скшипчак также пожаловался на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский обещал, что наведёт порядок, но так ничего и не сделал.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.

11 января из доклада генерального инспектора минобороны США Роберта Сторча стало известно, что Пентагон не вёл должным образом контроль за поставками оружия Киеву. Отмечалось, что американские и европейские военные чиновники и дипломаты не могут отчитаться за отправку почти 40 тыс. единиц оружия, включая дроны-камикадзе, приборы ночного видения и ПЗРК. По словам авторов документа, они опасаются, что это оружие могли украсть или вывезти в качестве контрабанды.