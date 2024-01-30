Пятигорск, Ставропольский край, 30 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Женщина, родившая ребёнка в частном доме в Пятигорске, бросила его в выгребную яму. Младенец погиб, сообщает 30 января пресс-служба следственного управления СК по Ставропольскому краю.

СУ СКР по Ставропольскому краю

Матери инкриминируют убийство новорождённого ребенка (статья 106 УК РФ). По данным следствия, 8 января она родила мальчика на территории частного домовладения в посёлке Горячеводский.

Оставив ребёнка умирать в выгребной яме, женщина уехала в другой населенный пункт. Сожитель женщины 27 января обнаружил тело мальчика и обратился в полицию.

«Согласно данным эксперта, смерть младенца наступила в результате асфиксии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года в Екатеринбурге женщина решила избавиться от новорождённого сына и выбросила его на улицу в пакете. Ребёнка спас случайный прохожий. В отношении матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В том же месяце суд приговорил к трём годам колонии женщину, которая убила своего новорождённого ребёнка в туалете электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК).