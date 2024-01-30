Одинцово, Московская область, 30 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Водитель грузовика смял легковой автомобиль на пункте взимания платы в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом 30 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Московской области

Авария произошла днём 29 января на 45-м километре трассы М-1. Водитель грузовика совершил наезд на тросовое ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм, пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате массового ДТП под Соль-Илецком в Оренбургской области. Четыре автомобиля — три легковых и один грузовой — столкнулись на дороге. По меньшей мере два из них слетели в кювет. Пострадавших зажало в повреждённых машинах, их вызволили спасатели.