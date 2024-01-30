Москва, 30 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Власти Таиланда отменили решение о высылке в Израиль участников рок-группы «Би-2», арестованных за выступления без разрешения властей. Сообщение об этом опубликовано 30 января в Telegram-канале группы.

Анна Рыжкова ИА Регнум Бангкок

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в сообщении.

Представители коллектива сообщили, что находящиеся в Таиланде участники группы не стали общаться с российским консулом.

Отмечено также, что после решения о депортации музыкантам купили билеты на самолёт до Израиля. В настоящее время они остаются в центре временного содержания в Бангкоке «в общей камере на 80 человек».

Как сообщало ИА Регнум, ранее участников российской рок-группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Некоторое время музыканты находились в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал им меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Участников группы передали иммиграционной полиции, которая поместила их в центр временного содержания в Бангкоке.

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что пятеро из семи арестованных — граждане России, ещё два участника въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

Израильское издание Ynet сообщало, что четверых музыкантов депортируют в Израиль, одного — в Австралию, ещё одного — в США.