Москва, 30 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект о праве женщин, которые состояли в отношениях с участниками спецоперации без официального оформления в ЗАГС, получать положенные льготы и выплаты в случае их гибели, сообщил 30 января в своём Telegram-канале глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В частности, объяснил депутат, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трёх лет (или не менее одного года при наличии общего ребёнка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства. После положительного решения суда женщина получит права на наследство и положенные по закону льготы.

По его словам, законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.

Турчак напомнил, что этот вопрос поднимался во время недавней встречи президента России Владимира Путина с семьями бойцов СВО, погибших в зоне боевых действий. Тогда к президенту обратилась женщина, гражданский муж которой погиб, при этом из-за своего неофициального статуса она не могла получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших.

Как передавало ИА Регнум, 6 января на встрече с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, Путин пообещал им поддержку со стороны государства. Ранее он подчёркивал, что поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

В конце декабря 2023 года главе государства представили десятый доклад с инициативами по решению системных проблем, имеющихся у участников боевых действий и их семей. Рабочая группа предложила установить дополнительные меры поддержки и откорректировать существующие механизмы оказания помощи участникам СВО.

В России создана программа помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семей. Таким людям положен ряд льгот и выплат.