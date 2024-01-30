Москва, 30 января, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Центральный банк России рассчитывает на пересмотр условий льготных ипотечных программ в пользу адресности уже в текущем году, сообщил 30 января глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Известия/ Анна Селина

«Надеемся, что в этом году условия будут пересмотрены и вся эта конфигурация льготных программ будет существенным образом переработана в пользу адресных, целевых программ», — сказал он журналистам.

Он также добавил, что льготная ипотека сейчас доступна практически каждому заёмщику.

Как передавало ИА Регнум, 23 января президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о важности сохранения льготной семейной ипотеки под 6%. Он пообещал, что эту программу обязательно сохранят.

Глава государства также согласился, что нужно продлить выплату субсидий на ипотеку в размере 450 тыс. многодетным семьям, которая завершается летом 2024 года. Он назвал важной эту меру поддержки, так как средства идут напрямую конкретным семьям.