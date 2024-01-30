Москва, 30 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Кандидата наук и автора книг по экономике 10 лет обманывала мошенница. За это время она выманила у него больше 15 млн рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

17 января в полицию обратился 71-летний Юрий Гельцер — кандидат наук и учредитель компании, управляющей нежилой недвижимостью. Мужчина рассказал, что уже много лет подвергался мошенническим действиям со стороны своей знакомой. Но до последнего не верил, что она его обманывает.

Всё началось около 10 лет назад, когда старый друг и партнёр по бизнесу познакомил Юрия со своей знакомой Татьяной (имя изменено), которая пообещала помочь Гельцеру получить крупный кредит для развития бизнеса в одном из известных банков, исполнительным директором которого женщина являлась на момент их знакомства. Татьяна обещала решение всех финансовых вопросов, но в какой-то момент и сама попросила о помощи. Спустя год после знакомства с Юрием она попросила у мужчины в долг 700 тыс. рублей. Гельцер не задумываясь перевёл сумму со своей банковской карты.

Через два года женщина вновь вспомнила о знакомом и пожаловалась на большие долги, которые достигли уже 6,5 млн. Татьяна объяснила, что, пока не решит свои финансовые проблемы, никак не сможет помочь Юрию с оформлением внушительной ссуды. Гельцер вновь пошёл женщине на встречу и погасил всю сумму её задолженности, а сверху добавил ещё 500 тыс. тысяч рублей в надежде поскорее решить вопрос о собственном кредите. Но на пути к его цели вставали всё новые препоны, в 2018 году у Татьяны якобы заболел муж и она снова попросила материальной помощи, на этот раз Юрий одолжил женщине 50 тыс. долларов США. Мужчина прождал ещё три года, надеясь, что Татьяна наконец выполнит свои обещания и поможет ему с кредитом. Всё это время он продолжал помогать женщине материально. Но в начале 2024 года терпение Гельцера иссякло, и он обратился в полицию.

«Поступило заявление от 71-летнего жителя Москвы о том, что знакомая на протяжении многих лет злоупотребляла доверием заявителя и мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 15 647 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Юрий Григорьевич Гельцер родился 21 марта 1952 года. Он кандидат технических наук, работал на различных руководящих должностях в сельском хозяйстве, строительстве, нефтяной промышленности по экономическому профилю. С 1986 года возглавлял лабораторию по организации производства в научно-исследовательском институте Нижневартовска, ориентированную на нефтедобывающее производство. С 1990 года Гельцер занялся самостоятельным бизнесом по строительству инженерных сооружений по сдаче недвижимости в аренду, он был президентом консорциума «ГидроСтройИнвест». Юрий Григорьевич является автором нескольких книг, среди которых «Основы предсказуемой экономики: экономика в свете общей теории систем», и множества научных статей. Он является учредителем компании, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Уставной капитал компании составляет 29 635 000 руб.

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