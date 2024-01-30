Москва, 30 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. ВС России на донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поразили украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 января.

РИА Новости/Сергей Аверин

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. <…> В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б»», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны РФ сообщило, что расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ на артёмовском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечалось, что скопление живой силы ВСУ, готовящейся к ротации в ночное время, было обнаружено в ходе воздушной разведки на артёмовской направлении, проведённой с помощью беспилотной авиации.

Кроме того, 29 января Конашенков сообщил об освобождении населённого пункта Табаевка Харьковской области. Тогда за минувшие сутки российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении и уничтожили 34 беспилотника. Также были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ.