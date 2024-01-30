Москва, 30 января, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Двое 17-летних подростков задержаны и заключены под стражу в Москве за попытку совершить диверсию на железной дороге, предполагаемые злоумышленники подожгли релейный шкаф между станциями «Марк» и «Лобня», сообщили 30 января в Следственном комитете России.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Предъявлены обвинения двум несовершеннолетним гражданам Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

За совершение диверсии неизвестный, активно поддерживающий ВСУ, обещал подросткам вознаграждение в размере 150 долларов, отметили также в СК.

«Лицо в ходе переписки в одном из мессенджеров с ранее ему не знакомым несовершеннолетним 2006 г. р., убедило его за денежное вознаграждение в размере 150 долларов совершить преступление, предоставив инструкции о проведении диверсионных мероприятий», — сказано в сообщении.

Несовершеннолетний и ещё один его сверстник прибыли на перегон станций «Марк-Лобня» и подожгли релейный шкаф. Правонарушители были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Суд заключил их под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшедшего.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в СК сообщили о возбуждении уголовного дела о диверсии после поджога релейного шкафа в Подмосковье. Были задержаны двое молодых людей 2005 и 2006 года рождения, они признались в совершении преступления. Указания они получали в переписке в мессенджере.

Также в декабре 2023 года в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали. Подготовленный украинскими спецслужбами подозреваемый признался в содеянном. В ноябре 2023 года он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Подросткам в России всё чаще звонят с территории Украины и предлагают либо требуют совершить преступления, в связи с этим необходимо принимать меры безопасности, самое простое из которых — не вступать в общение с незнакомыми людьми, от чьего бы имени те не выступали, отметили ранее в Генпрокуратуре России.