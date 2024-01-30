Москва, 30 января, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ у Синьковки на купянском направлении, сообщили 30 января в Министерстве обороны.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника на этом направлении за сутки составили более 140 военнослужащих, также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и двух автомобилей, добавил Конашенков.

Также 30 января в Минобороны сообщили о поражении склада горючего ВСУ и радиолокационной станции ЗРК IRIS-T. В минувшие сутки силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, а также улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отметили в ведомстве. На краснолиманском направлении потери противника составили до 290 человек, на донецком направлении — до 310 человек.

Днём ранее, 29 января, в министерстве сообщили об освобождении населённого пункта Табаевка на купянском направлении в Харьковской области. Освобождение Табаевки — ещё один шаг к освобождению всей Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Неделей ранее, 21 января, в военном ведомстве сообщали также об освобождении на купянском направлении населённого пункта Крахмальное.