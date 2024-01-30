Москва, 30 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Известного сценариста, драматурга Александра Гельмана сбила машина в центре Москвы, он переходил дорогу в неположенном месте, сообщил 30 января Telegram-канал «112».

Владимир Песня/РИА Новости Александр Гельман

По его данным, ДТП произошло накануне вечером, 90-летний драматург переходил дорогу в районе Тверского бульвара в неположенном месте, где его сбила BMW.

Врачи диагностировали у Гельмана ушиб голеностопного сустава и другие травмы. Из травмпункта его доставили в медицинское учреждение.

Как передавало ИА Регнум, 9 января стало известно, что поэта, библиографа и публициста Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, после чего его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу поэту на пешеходном переходе и сбил литературного деятеля. Правоохранители установили личность водителя, который, как выяснилось, 19 раз нарушил правила дорожного движения за 2023 год. В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело.

Мария Рубинштейн, дочь поэта, 14 января сообщила на странице в «Живом журнале», что он умер.