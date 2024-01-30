Москва, 30 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Предвыборная кампания кандидата в президенты РФ Владимира Путина не сильно будет отличаться от предыдущей. Однако график кандидата в президенты чрезвычайно важен и не имеет много свободного времени для предвыборных мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 30 января.

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин

«Что касается предвыборных мероприятий в качестве кандидат — вам нужно обращаться в штаб Путина. Что касается его президентского графика, то он ни на день не останавливается. Региональные поездки, встречи постоянно присутствуют в графике, это будет продолжаться», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, график Путина важен, однако в нём не так много времени остается на предвыборные мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

После заседания комиссии сопредседатель предвыборного штаба Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов.

Машков отметил, что во время сбора подписей в поддержку кандидатуры Путина можно было наблюдать единение всех граждан.

В штабе Путина 17 января объявили, что по России собрали более 2,5 млн подписей.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

Вместе с тем 29 января глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что порядка 10 тыс. заявок подано на участие в электронном голосовании на выборах президента РФ. Кроме того, 2,5 тыс. заявок зарегистрировано через систему «Мобильный избиратель».