Москва, 30 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Некоторые продукты, необоснованно названные «вредными», не стоит исключать из своего рациона. Об этом врач Екатерина Волкова заявила в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

По её словам, часто диетологи, нутрициологи и другие специалисты по питанию не рекомендуют есть те или иные продукты, в том числе самые обычные. Но не стоит торопиться переходить исключительно на «рукколу и фермерский сыр». Например, однозначно нельзя себе запрещать гречку, сливочное масло и фрукты.

«Крупы есть можно и нужно, потому что это сложные углеводы, которые дают нам энергию и возможность уровню сахара быть ровным», — пояснила врач.

Гречку нужно есть с клетчаткой, фрукты — после основного приёма пищи, а 20–30 граммов сливочного масла принесут только пользу, добавила она.

Волкова также посоветовала выбирать цельнозерновые крупы и напомнила, что насыщенные жиры, которые есть в масле, очень нужны организму.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Силина посоветовала сократить потребление майонеза, колбасы, мороженого и других продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров, чтобы продлить молодость.