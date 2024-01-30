Москва, 30 января, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Заявления о том, что Швеция, Финляндия и страны Прибалтики якобы могут стать «следующими» после завершения спецоперации на Украине, являются абсурдными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня США объединили 54 страны в лагерь, который накачивает Украину оружием, который поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогает наводить на цели дальнобойное вооружение. И всё это делается в том числе, чтобы Россия не победила. Они прямо говорят: «Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой борьбе, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия». Президент США Джо Байден это сказал. Абсурдность таких заявлений понятна всем. Любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрывая, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине», — сказал Лавров.

По словам главы дипведомства, Россия устраняет историческую несправедливость, в рамках которой страны Запада пытаются не просто переписать историю народов России, а превратить современные территории, на которых веками жили русский и другие народы России, в плацдарм, который НАТО во главе с США стало бы использовать для нанесения угроз безопасности РФ.

Как передавало ИА Регнум, в начале января премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

Речь шла о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять Вооружённым силам РФ. Прогноз основывался на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня.

Кроме того, 25 января глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие три года. Кристофферсен заявил, что Москва якобы наращивает запасы оружия гораздо быстрее, чем думали в НАТО.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. Он призвал полностью осознать опасность прямого военного конфликта с Россией, в связи с чем вооружить и укрепить Вооружённые силы ФРГ. Он подчеркнул, что в связи с этим страна к 2027 году подготовит полностью боеспособную немецкую бригаду, которая должна будет присутствовать в Прибалтике.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр также призывал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, в связи с якобы возросшей угрозой необходима система, которая позволит обучить военному делу как можно больше людей вне зависимости от того, будут ли боевые действия или нет.

В свою очередь в декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что у страны нет никаких причин воевать со странами НАТО.

Кроме того, российский лидер назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

Вместе с тем Лавров 18 декабря рассказал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.