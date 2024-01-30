Москва, 30 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Россия проводит своё расследование ситуации со сбитым над Белгородской областью Ил-76, но не закрывается от тех, кто хочет знать правду о произошедшем, заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий.

СК РФ/РИА Новости

Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал международного расследования.

«И где теперь это международное расследование? Мы своё расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Ил-76 был сбит военными ВСУ 24 января с территории Харьковской области. Воздушное судно упало в Белгородской области. На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнопленных для обмена, а также трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863571" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Все, кто был в самолёте, погибли. МИД России назвал удар по воздушному судну террористическим актом. В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету максимально быстро обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76. Следователи установили точку пуска украинской ракеты, сбившей Ил-76, и нашли документы пленных бойцов ВСУ.