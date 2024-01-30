Москва, 30 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Оружие, переданное Украине западными странами, было обнаружено не только на Ближнем Востоке, в секторе Газа, но также и в ряде европейских стран, нелегальные партии были зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах, сообщил 30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

«Оружие расползается по всему миру. Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чём угодно, в том числе на смерти. Оружие, которое поставляет Запад украинскому режиму, обнаружено было не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но уже и нелегальные партии зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа», — сказал Лавров на встрече с главами дипмиссий по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что передаваемое Западом Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов, что не может не сказываться на стабильности во всём мире, в том числе в Европе.

У России есть данные об утечках западного оружия с Украины, киевские руководители продают всё, что можно продать, заявлял в свою очередь президент России Владимир Путин.

В США летом 2023 года были обнародованы факты хищения части западного вооружения, отправленного на Украину. По этим данным, махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и военнослужащие-добровольцы.

Министерство обороны США должным образом не осуществляло надзор за поставками оружия Украине, отмечалось в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, сообщила в январе 2024 года газета The New York Times. Объём вооружения, за которым не было должного контроля, эксперты оценили в миллиард долларов.