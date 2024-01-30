Ереван, 30 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Обращение в генпрокуратуру Армении направил руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) Вадим Фефилов в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Сообщение об этом опубликовано 30 января в Telegram-канале представительства.

Александр Рюмин/ТАСС

Он отметил, что 26 января Русский дом организовал у памятника мероприятие, приуроченное к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Российские дипломаты, ветераны, общественники и ереванские школьники возложили к мемориалу венки и цветы. На следующий день гражданин Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие российский флаг, и опрокинул венки. Свои действия он снимал на видео, чтобы разместить в соцсетях, и сопровождал оскорбительными комментариями в адрес России.

«Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны и высказывания в адрес Российской Федерации», — подчеркнул в обращении Фефилов.

Он попросил армянские власти провести проверку и привлечь Шириняна к уголовной ответственности.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.