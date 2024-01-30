Москва, 30 января, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Хлопок произошёл в районе дома №29 на Зубовском бульваре в московском районе Хамовники, сообщили очевидцы.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом источник ИА Регнум уточнил, что взрыв прогремел во время работ коммунальщиков. По предварительным данным, один из рабочих, когда рыл траншею для прокладки кабеля, случайно отбойным молотком попал по кабелю с высоким напряжением. В результате произошёл хлопок. Пятидесятилетний мужчина получил серьёзные ожоги 80% тела. Его экстренно госпитализировали.

Накануне, 29 января, странные вспышки света заметили в небе над пригородными посёлками Челябинска. Как выяснилось, причиной стало короткое замыкание на электростанции.