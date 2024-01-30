Бангкок, 30 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Пятеро участников группы «Би-2», имеющих гражданство РФ, отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания в Таиланде для оказания консульской помощи. Об этом 30 января сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.

ТАСС/IMAGO/Scanpix

«Посольством было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в консульском отделе посольства России рассказали, что Иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда официально уведомило о помещении 29 января пятерых россиян в центр временного содержания в Бангкоке. Это Ян Николенко, Борис Лифшиц, Глеб Колядин, Андрей Звонков и Максим Андрюшенко. До того как их депортируют, власти Таиланда проверят подлинность их паспортов. Также музыкантов проверят на причастность к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории королевства.

25 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Затем их передали иммиграционной полиции.