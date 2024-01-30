Москва, 30 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудит дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе СК.

Кадр из видео

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. По информации местных жителей, гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

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Как сообщало ИА Регнум, в Ереване уроженец Армении устроил погром возле памятника детям блокадного Ленинграда. На кадрах видно, как злоумышленник опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Свои действия он снял на видео и опубликовал его. На записи некий Самвел Ширинян выразил недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат в ходе брифинга предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о произошедших этнических чистках в Карабахе.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона неоднократно указывала на важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие данному процессу.